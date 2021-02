È da oggi on line il brano, con relativo videoclip, “Da sogno a realtà”, primo singolo del cantautore cagliaritano Daniele D’Elia e title track dell’album disponibile nei principali Digital Store di musica.

Il brano, come racconta l’autore, «parla di un fatto realmente accaduto: durante una delle mie frequenti notti di sonno agitato (per usare un eufemismo) ho sognato una melodia; mi sono svegliato nel cuore della notte, alzato dal letto piuttosto intontito e trascinato al pianoforte per cercare di ricordarla; ho buttato giù due note e gli accordi e sono tornato a dormire. L’indomani, al risveglio, ho registrato, bofonchiando al telefono ciò che mi ricordavo; poi ho preso il foglio dove avevo segnato le note e gli accordi e ho buttato giù di getto il testo della canzone.

Ho scelto questo brano come primo singolo dell’album per diversi motivi: è il primo su cui io e Massimo Satta, produttore e direttore artistico, abbiamo lavorato (ricordo ancora la mia grande eccitazione nel farlo); è la canzone più “leggera” del disco e in un momento greve come questo, mi piaceva l’idea di offrire un po’ di leggerezza».

Da sogno a realtà è il brano che dà il titolo a un disco nel quale il tema del sogno è ricorrente.

Si tratta infatti di un’opera artisticamente eterogenea, eclettica, contenente 8 canzoni autobiografiche scritte nell’arco di trent’anni: Bambino, Fermati un po’ (scritta assieme a Sergio Salis), Fe’, Da sogno a realtà, Certe volte, Tutta d’un fiato, Ruvido (composta con la collaborazione della cantautrice Chiara Effe), Vecchio Amico».

Daniele D’Elia, a dispetto del fatto che abbia deciso solo adesso di incidere un album, è infatti un musicista, cantautore, docente di musica con alle spalle un importante e pluriennale curriculum cpm diverse attestazioni ed esperienze in Italia e all’estero.

Il lavoro si avvale della produzione artistica e degli arrangiamenti di Massimo Satta (chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e programmazioni). La voce e i testi di Daniele D’Elia sono inoltre accompagnati da: Francesca Loche (voce e cori), Fabio Tullo al sax, Fabrizio Foggia al piano e tastiere, Alessio Povolo al basso, Daniele Russo alla batteria, Federico Valenti (chitarre). L’opera è inoltre impreziosita dalla presenza del pianista australiano Peter Waters.

Il CD è valorizzato da un originale libretto il cui progetto grafico, estremamente bello e curato, è realizzato da Emanuela De Murtas e Isotta Dell’Orto. Scelta particolarmente gradevole e azzeccata che rende l’album un vero e proprio “concept”. Il photobook è opera di Marcello Carro.

Il regista del videoclip di questo primo singolo è Marco Oppo: filmmaker, aiuto regista, direttore casting e produttore cinematografico che vanta prestigiosi riconoscimenti e collaborazioni a coproduzioni filmiche internazionali; ha recentemente terminato, come aiuto regista e coproduttore, il lavoro sul film “Histoire d’Une Larme”, opera su autodeterminazione e fine vita diretta dal pluripremiato regista Giovanni Coda.

Relativamente al videoclip “Da sogno a realtà” racconta: «Conosco Daniele e la sua acuta vena compositiva da trent’anni, sono stato il batterista della sua prima band negli anni ’90. Questo lavoro, arrivato in un periodo in cui tra l’altro è oggettivamente quasi impossibile mettere su un set cinematografico, costituisce per me un’importante tappa di un “completo e complesso” percorso artistico cominciato oltre trent’anni fa.

La narrazione di una inquieta e creativa notte di sogni, espressione di un brano bello e “funzionante”, mi ha dato la possibilità di trasferire l’esperienza di qualche ora in quella di un’intera esistenza. Viene fuori una rappresentazione dell’altalena emotiva su cui viviamo costantemente e in cui, dietro a maschere bizzarre, surreali e paradossali, sicuramente anche divertenti e grottesche, si nascondono gli angeli, i demoni e i “noi stessi” con cui quotidianamente dobbiamo fare i conti e, allo stesso tempo, la libertà spirituale ed espressiva, che dovrebbe essere caratteristica predominante di ogni artista, capace di superare ostacoli, catene, bavagli e sopravvivere alle ferite del corpo e dell’anima.

Si tratta di un lavoro portato a compimento grazie agli straordinari colleghi con i quali è stato realizzato (al grande amico e “indiscutibile Maestro del montaggio” Andrea Lotta, alla serietà, esperienza e competenza di Salvatore Manca alla fotografia, alla capacità, efficienza e creatività di Carla Aledda al trucco, parrucco e costumi, un’indispensabile collaboratrice che vorrei avere al mio fianco su ogni set) e agli eccellenti artisti, attori e performer che si sono completamente affidati a me con spirito di collaborazione, sacrificio e grande professionalità; li ringrazio personalmente uno per uno: Daniele D’Elia, Francesca Loche, Francesca Lai, Davide “Maluco” D’Elia, Dieter Fellmann, Giancarlo Dessì, Layla Lamar (Laura Lepori), Maria Dessì, Prof. Pietrosky (Pietro Olla), Arbirio Desogus, Valmir Borges de Santana e Moshew Amiri.».

L’album è disponibile nelle principali piattaforme digitali di streaming online.Il CD “fisico” potrà essere acquistato dal 22 febbraio presso la Libreria Miele Amaro (via Giuseppe Manno 88, Cagliari), Pesolo (v.le Monastir 104, Cagliari), Music Mania (via Guglielmo Marconi175, Quartu Sant’Elena) e Libreria Emmepi Ubik (corso Umberto I 235, Macomer).