Nella settimana di monitoraggio covid in Italia, in base alla bozza Iss-Ministero Salute, solo la Sardegna e la Valle d’Aosta hanno un’incidenza settimanale sotto i 50 casi per 100.000 abitanti (soglia oltre la quale il servizio sanitario ha mostrato i primi segni di criticità). Anche l’Rt è tra i più bassi d’Italia, 0,87. Dati da “zona bianca” per l’isola, rafforzati dagli ultimi numeri dell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale che ha rilevato 87 nuovi contagi su 8.461 tamponi eseguiti, con un rapporto casi-tamponi che segna per l’Isola un tasso di positività dell’1%. Nelle ultime 24 ore si registrano però anche otto decessi (1.054 in tutto).

Sono, invece, 350 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-8 rispetto al dato di ieri), mentre sono 33 (invariati) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.683. I guariti sono complessivamente 24.691 (+204), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 226.