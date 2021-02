Incidente stradale questo pomeriggio nella corsia centrale di via Roma.

Una Volkswagen Polo, guidata da un 27enne cagliaritano, percorreva la corsia centrale tra via Roma e la corsia riservata ai mezzi pubblici in direzione pizza Matteotti quando, arrivato a metà strada, ha investito un cittadino del Bangladesh di 22 anni residente in città che attraversava la corsia. Il giovane, secondo i primi rilevamenti, si trovava al di fuori delle strisce pedonali.

Il 22enne ha riportato delle ferite al polso ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto soccorso del policlinico con una sospetta frattura. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.