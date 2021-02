Il Cagliari non si trova nel suo momento migliore, è in crisi ma diversi tifosi stamattina si sono riuniti davanti al centro sportivo dove la squadra è in ritiro in vista della gara con l’Atalanta. Tanti i cori d’incitamento e di sostegno per la squadra rossoblù. Una situazione quasi anomala se si considera che le squadre, quando c’è una posizione in classifica inattesa e pericolosa, di solito vengono contestate. A incitare il club sardo si sono mobilitati anche tifosi provenienti da tutto il mondo:



Il “Forza Casteddu” arriva da ogni angolo del pianeta. Attraverso i suoi canali social il Cagliari ha diffuso alla vigilia della gara un video che raccoglie i messaggi di sostegno e incitamento arrivati alla squadra da parte dei suoi tifosi. Dall’Uruguay all’Iraq, dalla Francia a Città del Messico, dal Benin al Belgio, passando per Miami, le Marche, Cagliari e Buenos Aires. Europa, America, Africa, Medio Oriente. Lingue e culture differenti ma la passione per il Cagliari ad unire le centinaia di migliaia di sostenitori rossoblù in giro per il globo.