Quartu, a Marina Residence stabile comunale abbandonato da anni: all’interno lastre di eternit

Una vecchia struttura comunale a Marina Residence nell’abbandono più totale, completamente invasa da ramaglie, con le mura pesantemente compromesse, ormai lo stabile al centro del parchetto di Marina Residence rischia di crollare a pezzi.

Questa la situazione che si trovano davanti quotidianamente i residenti della lottizzazione e le centinaia di persone che frequentano la spiaggia nel litorale quartese.

Una situazione di degrado e abbandono che non può essere più tollerata e per questo i cittadini hanno deciso di lanciare un appello al Comune di Quartu per la messa in sicurezza dello stabile abbandonato al cui interno sono presenti lastre di eternit abbandonate da anni.