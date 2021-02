Sono le commoventi immagini del Paddle Out organizzato dai surfisti in memoria di Gianmarco De Agostini. Questa mattina, sul lungomare del Poetto, decine di sportivi suoi “fratelli di onde”, si sono riuniti per salutare, un’ultima volta, il loro amico, dando vita a un enorme cuore in mare, con tavole e rose.

De Agostini ha perso la vita martedì 9 febbraio, in un tragico incidente verificatosi poco prima delle 13 sulla Statale 195, nel tratto a due corsie, a bordo di una Ford Focus, diretto verso Cagliari.

Sui social sono stati moltissimi i messaggi dedicati a “Gimmy”, sia sulla pagina Facebook dell’evento che sul suo profilo personale.