‘La Cintura Di Castità’ è il nuovo singolo dei BardoMagno, online da domenica 14 febbraio 2021, ma per capire meglio di cosa parla il brano, lasciamo la parola agli autori della composizione musicale: “State cercando idee, spunti, suggerimenti per il regalo perfetto di San Valentino da fare alla vostra bella? I BardoMagno accorrono in aiuto dell’uomo che pensa alla sua donna proponendo la tanto desiderata cintura di castità”.

“Il brano parla del dono di San Valentino desiderato da ogne donna dal 476 d.C in poi: la cintura di castità. Qual miglior dono per incentivare la propria dama alla castità? Qual miglior dono per potersi proteggere dalle scorribande perpetrate da demoniaci idraulici e postini che vengono a bussare peccaminosamente all’uscio con intenzioni fornicatrici? Qual miglior dono per potersi felicemente dedicare alle pugna, senza pensieri o preoccupazioni? Come bardi imperiali, abbiamo scritto questa canzone per chi, nel 2021 crede ancora che la risposta a queste domande sia un fiore e non, appunto una cintura di castità”, si legge nella nota stampa.

Dalle sonorità medieval folk pop tipiche della band ‘d’altri tempi’, con maestosi flauti e allegre cornamuse, La Cintura Di Castità vanta la collaborazione di Nicoletta Rosellini (Kalidia). Ad accompagnarla i cittern/bouzouki del Gran Calippo d’Oriente (Maurizio Cardullo), le funamboliche ritmiche di Fra’ Casso da Montalcino (Edoardo Sala) e la gozzovigliante voce et chitarra di Abdul il Bardo (Valerio Storch a.k.a Mohammed Abdul). Il tutto musicato appositamente per immergersi nella nuova modernità medievale Made in Aquisgrana.

La Cintura Di Castità è stata registrata e mixata al Crono Sound Factory di Vimodrone (Milano), masterizzata all’Eleven Mastering Studio da Andrea “Bernie” De Bernardi.

L’artwork è ad opera di Carlo Alberto Fiaschi (in arte Potowotominimak), voce dei Nanowar of Steel; il lyric video è prodotto da Enrico Tribuzio in collaborazione con Feudalesimo e Libertà, con “immagini di repertorio prese da eventi realmente accaduti nel medioevo, da chi era sul posto!”.

Il video ufficiale di “La Cintura Di Castità” – CLICCA QUI

Per streaming e digital download – CLICCA QUI