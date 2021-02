I carabinieri di Muravera (Su) hanno fermato nella Via Roma, nel paese costiero, due persone che viaggiavano a bordo di una macchina e li hanno perquisiti. Si tratta di un 29enne e di un 39enne, entrambi disoccupati e incensurati. All’interno dell’auto del 29enne hanno trovato 0,61 di eroina, suddivisa in 5 involucri di cellophane e un flacone di metadone cloridrato da 10 mg in parte usato, di cui si è dichiarato proprietario il passeggero, farmaco ottenuto senza alcuna prescrizione medica da parte del Serd e recuperato chissà come.

I due sono stati segnalati alla Prefettura di Cagliari quale assuntori di sostanze stupefacenti. La patente di guida del conducente è stata ritirata. Sono ulteriori preoccupanti segnali dello sgradito ritorno dell’eroina fra gli usi di tossicodipendenti di ogni età. La suddivisione in 5 involucri dell’apparente modica quantità della sostanza è infatti segnale di spaccio a ‘bassissimo costo’ dell’eroina, che viene venduta tra gli adolescenti, inconsapevoli dei danni devastanti che questa sostanza produce.