Quattro locali chiusi, 40 trasgressori sanzionati, 3.700 persone e 285 esercizi pubblici controllati. È il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana nel nord Sardegna dalle forze dell’ordine, secondo il piano interforze provinciale disposto in accordo con la Prefettura di Sassari per far rispettare le norme anti covid nei locali pubblici e impedire assembramenti in strade e piazze in occasione del carnevale.

Polizia, Guardia di finanza e Carabinieri hanno monitorato l’intera provincia con particolare attenzione alle maggiori città. A Sassari sono state sospese le attività di un negozio alimentari al cui interno sono stati trovati numerosi clienti che non rispettavano le distanze di sicurezza e non indossavano le mascherina. Chiuso anche un bar che somministrava bevande oltre l’orario consentito. Ad Alghero è stato chiuso un circolo privato dove si stava svolgendo una festa con numerosi partecipanti. Anche a Olbia è stata sospesa l’attività di un bar per il mancato rispetto delle norme sul covid 19.