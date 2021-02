Incidente in via Giovanni XXIII fronte parco Tarragona.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat Panda è andata a sbattere contro un albero.

Inviata sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Alghero per mettere in sicurezza lo scenario. Ferito in modo lieve il conducente, che è stato trasportato al pronto soccorso dal personale del 118.

Sul posto era presente anche la polizia Locale.