Un altro delfino è stato ritrovato morto arenato nella spiaggia di Su Bardoni a Cabras. Si tratta di un esemplare femmina di Stenella striata. A fare la triste scoperta il Corpo forestale. Sul posto sono subito intervenuti gli esperti del Cres, il centro si recupero del Sinis delle tartarughe e dei mammiferi marini, che hanno analizzato la carcassa dell’animale.

Il mammifero si trovava in buono stato di conservazione anche se riportava diverse abrasioni relative allo spiaggiamento. Non sono state trovate ferite riconducibili ad attrezzature da pesca o imbarcazioni. Sono state registrate tutte le misure biometriche e sono state scattate foto dettagliate. Al momento le cause della morte si ipotizza possano essere riconducibili a gravi patologie tipiche di questi mammiferi (morbillivirus o parassitosi). “L’analisi necroscopica ha rivelato una ingente presenza del cestode ‘Monorygma grimaldii’ e lo stomaco completamente vuoto – spiegano gli esperti del Cres – sintomo del fatto che l’animale non si alimentava da tempo. Ulteriori informazioni sulle cause della morte del delfino potranno arrivare dagli esami dei tessuti che svolgerà l’Istituto zooprofilattico di Oristano. Questo è il quarto delfino morto e trovato in spiaggia in Sardegna dall’inizio dell’anno.