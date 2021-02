Quartu, in fiamme deposito di un gommista: esplose delle auto

In serata, un deposito di un gommista situato nella zona industriale di Quartu Sant’Elena è andato a fuoco.

Sono esplose alcune auto e diverse gomme che si trovavano all’interno della struttura in località “Pirastru” dove i Vigili del Fuoco sul posto con varie squadre e automezzi stanno cercando di domare le fiamme e cercano di evitare la propagazione delle fiamme ad altre attività e terreni adiacenti.

Al momento non si hanno notizie di persone ferite, sono in corso le verifiche per scongiurare la presenza di eventuali persone coinvolte

Sul posto in via precauzionale si stanno recando gli operatori sanitari del 118 con ambulanze e il nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Quartu Sant’Elena e gli agenti della Polizia Locale di Quartu.

Notizia in aggiornamento