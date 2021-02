Ieri pomeriggio i Carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di San Vito (Su) sono interventi sulla SS 125 “Var” al km. 27, in territorio comunale di Castiadas, inviati dalla centrale operativa che aveva ricevuto da un cittadino la segnalazione di un autoveicolo che marciava a zig zag con pericolose sbandate.

La pattuglia ha raggiunto e fermato il conducente, un insegnante48enne, nato a Cagliari ma residente a San Teodoro (Nu), già conosciuto per precedenti denunce. L’uomo si trovava alla guida della Toyota Auris del padre 80enne, nativo di Orune ma residente a Selargius. L’uomo dapprima si è sottoposto all’accertamento preliminare, speditivo con apparecchio “alcol-blow” che dava esito positivo. L’alcol blow è uno strumento di aspetto simile ad una torcia con il quale è possibile eseguire l’alcoltest.

Tale apparecchio permette di misurare il tasso alcolemico attraverso l’analisi del respiro e consente, inoltre, di eseguire controlli su larga scala. In un secondo tempo l’insegnante però ha cambiato idea e non ha voluto affrontare la prova con etilometro e per questo è stato denunciato, in quanto il diniego a sottoporsi a tale accertamento è punito secondo il Codice della strada come la riscontrata positività.

E’ stato anche sanzionato per il mancato possesso dei documenti di guida. La macchina è stato affidato ad un autosoccorso di fiducia del proprietario, mentre l’uomo è stato portato a casa da un amico. Dell’evento è stata informata anche la Prefettura per i provvedimenti riguardanti la patente di guida, che comunque gli è già stata ritirata.