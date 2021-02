I Carabinieri di Decimomannu (Su) hano denunciato per guida senza patente un 22enne di Samassi, disoccupato con precedenti a carico. Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri in Via Nazionale alla guida della Bmw del padre.

Il giovane era privo di patente non avendola mai conseguita. Il veicolo è stato sequestrato e affidato in custodia giudiziale al proprietario.