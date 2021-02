Durante un controllo da parte dei carabinieri del Nas di Sassari, che ha coinvolto 12 Guardie mediche nelle province di Sassari e Nuoro, sono state scoperte 5 situazioni non conformi alle norme. Le sedi pizzicate in quanto non conformi ai criteri di salubrità e sicurezza si trovano: 3 nel distretto sanitario di Sassari e 2 in quello di Macomer.

Le irregolarità verificate dai militari riguardano ambienti non perfettamente salubri, che necessitano di interventi di manutenzione, e la mancanza di sistemi di sicurezza a garanzia della incolumità sia dei pazienti, sia del personale che lavora nelle Guardie mediche. I controlli sono stati eseguiti nell’ambito di una attività nazionale concordata con il ministero della Salute, e le situazioni irregolari sono state segnalate all’autorità giudiziaria e alle aziende sanitarie competenti.