Al Qaeda finanziata dagli USA in Siria? Una Corte d’appello negli Usa nega documenti alla Freedom of Information Act che riunisce giornalisti e studiosi che possono accedere ad archivi della “National Archives and Records Administration”, a molti documenti riservati e coperti da segreto di Stato, di carattere storico o di attualità.

Una Corte d’Appello della DC si è schierata con la CIA sostenendo il fatto che, anche se l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia twittato qualcosa sul fatto, non è una prova che sia effettivamente accaduto.

Il caso riguardava una richiesta del Freedom of Information Act (FOIA) fatta da Jason Leopold di BuzzFeed News per documenti sui finanziamenti della CIA per i famigerati ribelli antigovernativi in Siria dopo che Trump aveva twittato sulla fine del programma per sostenerli.

“L’Amazon Washington Post ha inventato i fatti sulla fine di pagamenti massicci, pericolosi e dispendiosi ai ribelli siriani che combattono Assad”, così Trump aveva twittato il 24 luglio 2017, come parte di uno sfogo contro i media.

Il tweet ha costituito la base della richiesta FOIA di Leopold sui “pagamenti ai ribelli siriani che combattono Assad”, ai quali la Cia si è rifiutata di rispondere, sostenendo che dare una risposta alla sua richiesta avrebbe ammesso qualcosa di illegale.

Loepold ha quindi inviato una seconda richiesta, questa volta sulla ricerca di “documenti dell’agenzia relativi ai pagamenti ai ribelli siriani”, secondo una causa intentata in un tribunale federale della DC nel 2019 per chiedere la pubblicazione dei documenti. In un primo momento, il tribunale si era schierato dalla parte del giornalista, ma l’agenzia di intelligence ha fatto appello e un nuovo trio di giudici ha annullato l’ordine precedente.

“Poiché il tweet del presidente rende non plausibile per qualsiasi persona ragionevole dubitare veramente dell’esistenza di alcuni documenti della CIA che rispondono ad almeno alcune delle nove categorie di documenti richiesti da Buzzfeed, Buzzfeed è riuscito ad andare oltre la risposta di Glomar dell’agenzia e l’agenzia non è riuscita a far fronte al suo onere in questo caso”, aveva stabilito il tribunale nel 2019, riferendosi a un tipo di inferenza dell’esistenza di un documento basata sul principio del “cane che non ha abbaiato “.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Rudolph Contreras, che ha scritto la sentenza della Circuit Court di giovedì scorso, ha ammesso che il tweet era un riconoscimento dell’ ‘”interesse dell’intelligence del governo per le più ampie categorie di record richieste da BuzzFeed”. Ha continuato a minare l’argomentazione di Leopold, dicendo che “si spera che l’ipotesi del tribunale distrettuale sia corretta, ma chi lo sa per certo? Per stabilire un riconoscimento ufficiale, i nostri precedenti richiedono certezza, non ipotesi di questo tipo. Il tweet qui lascia troppi dubbi “.

In altre parole, alla CIA non sarà richiesto di ammettere azioni che sono ampiamente riportate come fatti compiuti, tanto meno di divulgare documenti su di loro alla stampa per un controllo ancora maggiore.