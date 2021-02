Smaltiva auto e rifiuti speciali in assenza di qualsiasi autorizzazione nonostante il suo terreno fosse sotto sequestro Operazione a tutela dell’ambiente stamani a Villasor (Su) da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Cagliari che hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Cagliari, con cui sono stati disposti gli arresti domiciliari a carico di Andrea Tolari 32enne, ritenuto responsabile di gravi reati contro l’ambiente perpetrati nell’ambito della sua attività abusiva di trattamento di rifiuti pericolosi quali veicoli a motore fuori uso.

Gli accertamenti degli uomini del Noe, avviati nel secondo semestre del 2019, riguardano il delicato settore della gestione dello auto “a fine vita”, e avevano portato all’individuazione di un centro di trattamento abusivo, pubblicizzato on line e condotto da Tolari che aveva la sua base operativa in un terreno nell’agro di Villasor che, nella circostanza, era già stato sottoposto a sequestro preventivo, avendo riscontrato tra l’altro l’allestimento di un sistema empirico per la combustione illecita dei rifiuti prodotti dallo smantellamento di macchine destinate alla distruzione.

Le successive verifiche sul rispetto dei limiti imposti dal provvedimento e le risultanze delle indagini hanno consentito di stabilire che Tolari, anche in spregio della misura cautelare stessa per accertata violazione dei sigilli apposti, ha continuato a gestire in forma organizzata i veicoli a motore fuori uso, reperiti da più zone della Sardegna con la scusa di ricavarne pezzi per il mercato dei ricambi usati, alimentando il traffico illecito degli stessi rifiuti. Inoltre, sono stati appurati a suo carico episodi di ricettazione di veicoli rubati e di concorso nella commissione in falsità ideologiche commesse da pubblico ufficiale in certificazioni attestanti la presa in carico di veicoli destinati alla rottamazione.

Stamani sono state inoltre eseguite delle perquisizioni locali a seguito delle quali sono stati sequestrati 19 veicoli fuori uso dislocati in terreni rurali nella disponibilità dell’uomo. Al termine delle operazioni Tolari è stato portato nella sua abitazione, a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Cagliari.