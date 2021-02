“Il nuovo sistema regionale di comunicazione dei casi Covid-19 rileva ad oggi la presenza di 36 nuovi casi di positività nella nostra comunità su un totale di 59 casi”. Lo riporta la sindaca di Carbonia Paola Massidda in un post sui social. “Rispetto alla precedente rilevazione, avvenuta la scorsa settimana, si registra un aumento significativo dei casi che ci invita a non abbassare la guardia e a rispettare le regole del distanziamento sociale, dell’utilizzo CORRETTO della mascherina e dell’igienizzazione delle mani”.

Paola Massidda, inoltre, ricorda che è “fondamentale rispettare le norme anti Covid-19, per quanto risulti difficile. Dipende anche da noi uscire al più presto da questa pandemia, dipende dal nostro senso di responsabilità che nessun controllo potrà supplire. Abbiamo una classe delle scuole medie inferiori in quarantena e un bambino di cinque anni che è risultato positivo al tampone. Abbiate cura e rispetto della salute vostra e degli altri. Mi chiedono in molti più controlli e ci saranno”, conclude.