Al via la discussione della Finanziaria da 8,8 miliardi di euro al Consiglio regionale. Ma la riunione ha visto tanti assenti in Aula, tra cui i tre consiglieri dei Riformatori: Aldo Salaris, Michele Cossa e Sara Canu, che non si sono presenti alla seduta per protesta contro la mancata nomina dell’assessore regionale dei Lavori pubblici. L’intenzione è quella di disertare l’Aula fino alla nomina.

La casella è vacante da quasi due mesi, ossia da quando l’ex assessore Roberto Frongia è venuto prematuramente a mancare. Nonostante il partito abbia indicato un altro nome per ricoprire il ruolo (il direttore generale del Mater Olbia Franco Meloni), il presidente della Regione Christian Solinas continua a conservare l’interim. Non è escluso, infatti, che la designazione del sostituto di Frongia verrà decisa direttamente in occasione del rimpasto generale che il governatore dovrebbe promuovere in primavera, dopo la variazione di bilancio che dovrebbe contenere la vera sostanza della Finanziaria 2021. Quella che sarà approvata stasera o domani dal Consiglio regionale è una manovra tecnica, di sicurezza, che consentirà di uscire dall’esercizio provvisorio. Dopo che sarà varato il bilancio, l’Aula discuterà un ordine del giorno per la costituzione di una cabina di regia tecnico-politica che sarà chiamata ad assemblare i progetti per il Recovery Fund sardo.