Dramma degli sfratti: appello alla mobilitazione in difesa della famiglia Moi

Ennesimo tentativo di sfratto per la famiglia Moi a Quartu Sant’Elena che da oltre 50 anni è conosciuta in tutta la Sardegna per la sua falegnameria che per la crisi economica ha dovuto chiudere.

Oggi il calvario di Roberta e della sua famiglia non è finito, lo scorso 21 dicembre e il primo febbraio lo sfratto è stato rinviato grazie all’impegno dell’avvocato Alberto Appeddu ma domani, mercoledì 17 febbraio potrebbe essere il giorno in cui manderanno via l’intera famiglia.

Per questo Roberta, gravemente malata, lancia un grido disperato di aiuto e invita la cittadinanza domani mattina alle 9 davanti alla loro abitazione in via Majorana, 1 a Quartu Sant’Elena.