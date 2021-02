Nella mattinata di martedì 16 febbraio i “Falchi” della Squadra Mobile hanno arrestato una donna di 55 anni e il figlio 20enne, per il reato di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di una attività di indagine, gli Investigatori avevano avuto notizia che la famiglia, che abitava in via Schiavazzi, aveva avviato un proficuo commercio illegale di stupefacenti, utilizzando la propria abitazione per la vendita della droga. L’operazione è scattata nelle prime ore del mattino e quando i poliziotti hanno fatto ingresso nell’appartamento la donna gli si è scagliata contro nel goffo tentativo di liberarsi della droga, mentre il figlio tentava di aizzare i cani di grossa taglia.

Dopo aver placato gli animi e riportato la calma gli Investigatori hanno potuto effettuare la perquisizione che ha portato al rinvenimento di 5 grammi di cocaina, 60 grammi di hashish e 8 grammi di marijuana, la somma di 105€ in banconote e tutto il materiale per il confezionamento dello stupefacente.

I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio e al termine degli accertamenti sono stati condotti presso la propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.