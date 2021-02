Fioccano in tutta la Provincia del Sud Sardegna e nell’area Metropolitana di Cagliari, territorio di competenza del Comando Provinciale dei Carabinieri del capoluogo, le sanzioni contestate a coloro che non rispettano platealmente le prescrizioni di legge, volte a contenere la diffusione della pandemia da Covd19. Nell’ultima settimana le contestazioni effettuate sono 121. Si va dalle uscite notturne in auto, non giustificate da una reale situazione di necessità, di salute o di lavoro, agli assembramenti in prossimità o dentro degli esercizi pubblici, bar in particolare, sino al non portare la mascherina o portarla come un bavaglino.

I carabinieri di Montevecchio (Su) hanno contestato la violazione della norma che prevede la chiusura degli esercizi pubblici dalle 18, in osservanza al Dpcm per il contrasto della pandemia in corso, a una barista37enne, perché sorpresa al controllo in un noto bar di Arbus con l’attività ancora aperta alle 19.45 e che all’interno vi erano 4 clienti, tranquillamente intenti a consumare birra. Al di là delle sanzioni amministrative pecuniarie da 400 euro, della vicenda verrà informata la Prefettura di Cagliari, per eventuali valutazioni in ordine alla licenza commerciale della commerciante.