Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco è intervenuta intorno a mezzanotte e mezza per l’incendio di una macchina avvenuta in un’area rurale vicino alla strada statale 387, in località Apitzu Pranu a Selargius.

Gli operatori dei vigili del fuoco, giunti sul posto con un APS (autopompa serbatoio) e un’automezzo fuoristrada, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante. Sono poi stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ulteriori accertamenti e indagini di loro competenza.