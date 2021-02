Nasce Indip, un periodico indipendente di approfondimento, di origini puramente sarde, da un progetto del giornalista d’inchiesta Pablo Sole con i colleghi Monia Melis, Maria Giovanna Fossati, Piero Loi, Raffaele Angius e Massimo Manca. La nuova testata punterà su inchieste, reportage, interviste, con l’obiettivo di assicurare ai lettori chiarezza, accuratezza e verifica puntuale delle fonti. Il periodico infatti abbraccia i princìpi dello Slow Journalism, un modello di giornalismo ispirato alla qualità dei prodotti e, soprattutto, a una missione di servizio per il pubblico.

La missione di Indip è quella di lavorare in modo libero, senza alcun tipo di imposizione: per questo motivo la testata non avrà né pubblicità né pubbliredazionali. Per il periodico un ruolo fondamentale sarà svolto dai lettori, protagonisti determinanti che, tramite la piattaforma Inleaks – con la tecnologia realizzata da Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights – potranno inviare documenti e segnalare in modo anonimo e protetto qualsiasi tipo di notizia.

“La scelta di lanciare una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – arriva per dare uno slancio concreto al progetto e far crescere il periodico sempre di più”.

Tutti coloro che decideranno di sostenere l’iniziativa potranno ottenere delle ricompense, come merchandising personalizzato e abbonamenti in edizione limitata in base alla cifra donata. “Grazie al supporto di molti sostenitori, la campagna ha quasi raggiunto l’obiettivo finale di raccolta fondi, ma sarà necessario raggiungere l’obiettivo di 25mila euro per poter avviare il progetto”, si legge nella nota.