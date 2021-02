E’ stata approvata in Consiglio regionale la Finanziaria tecnica da 8,8 miliardi di euro, con 29 voti a favore, 16 contrari e un astenuto. Sette articoli che consentono alla Regione di uscire dall’esercizio provvisorio, ma anche di garantire la copertura di una serie di obiettivi strategici.

A iniziare dai 25 milioni di euro per la continuità territoriale aerea, passando per i 552 milioni di euro per il fondo unico degli enti locali, fino allo stanziamento di 4 milioni per la prescrizione ai 24mila diabetici insulinici sardi del sensore da braccio per il rilevamento dei livelli di glicemia. Se i 4 milioni non dovessero essere sufficienti, l’assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino si è già impegnato a integrare i fondi nella variazione di bilancio in programma in primavera.

Per la sanità è previsto uno stanziamento di 3,7 miliardi, quasi la metà del bilancio, che comprende un incremento di 100 milioni per i livelli essenziali di assistenza (Lea), 4,6 milioni a integrazione della medicina specialistica ambulatoriale, e un milione per l’attivazione dell’Hub unico del farmaco. Massima attenzione alle persone più fragili: 328 milioni di euro per le politiche sociali e la famiglia, di cui oltre 250 destinati a sostegno di interventi per la disabilità. Confermata la dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza per cui è stata prevista una programmazione per circa 694 milioni sul 2021, 2022 e 2023. Di questi, confermati nel 2021 gli oltre 231 milioni di euro destinati al Fondo che andranno a integrarsi con le risorse nazionali per l’attuazione di misure come “Ritornare a casa”.

Dalla manovra sono state stralciate le misure per il rifinanziamento di ristori ai lavoratori più danneggiati dalla crisi legata al Covid, e che saranno oggetto di un altro disegno di legge della Giunta che sarà presentata a breve. Vengono fatte salve, invece, le misure a tutela delle imprese sportive che più a lungo sono state interessate dalle restrizioni: 2,5 milioni per le palestre e un milione per i centri sportivi affiliati alla Federazione italiana nuoto.

Polemiche in maggioranza prima del via libera

Attriti in maggioranza prima dell’approvazione finale della manovra Finanziaria da 8,8 miliardi di euro. Durante le dichiarazioni di voto in Aula, la consigliera della Lega Annalisa Mele ha chiarito che la manovra che si sta per varare è tecnica e non politica per il secondo anno consecutivo e, come tale, “esautora il ruolo dei consiglieri”, quindi “mi auguro che l’assestamento di bilancio annunciato arrivi presto a portare voce ai territori”.

L’assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino ha ricordato alla Mele che “lei e i consiglieri della Lega siete consiglieri liberi e avreste potuto non votare questa legge Finanziaria”. Subito dopo ha preso la parola Pierluigi Saiu (Lega): “Tutti sappiamo che questa manovra è stata votata in un contesto diverso da quello che ogni consigliere regionale si aspettava, e la consigliera Mele ha solo fatto notare questo”. Poi, rivolto a Fasolino: “Quando ci si rivolge a un gruppo di maggioranza chiedo maggior sobrietà perché se c’è qualcuno in quest’Aula che ritiene che si possa fare a meno del nostro gruppo, della nostra partecipazione e contributo, mi auguro che non abbia modo di scoprirlo per non avere brutte sorprese”.

Le dichiarazioni del Presidente Pais

“L’approvazione dei documenti finanziari da parte del Consiglio regionale è la dimostrazione che il Consiglio intero, nella legittima differenziazione politica, ha scelto di dare risposte immediate ai sardi messi in ginocchio anche dalla pandemia”.

Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais è soddisfatto per il via libera dato dall’Aula alla Manovra: “Si tratta di un provvedimento snello che sblocca la spesa dando risorse agli enti locali, alla sanità e alla continuità territoriale”.

Archiviata la Manovra all’esame dell’Aula arriva il Recovery Fund, lo strumento europeo per la ripresa: “Sono certo che anche in questo caso il Consiglio regionale darà il suo importante contributo nella definizione dei programmi da mandare in Europa e cogliere così questa opportunità importante per la Sardegna”.