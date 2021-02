Sabrina Wanjiku Simader è una sciatrice, ma rispetto alle sue coetanee che arrivano da nazioni dove lo sci è sport per tanti, Sabrina arriva da uno stato in cui sicuramente sciare non è per tutti, infatti proviene dal Kenya dove è nata.

Poi all’età di tre anni è venuta in Europa con la madre all’età di tre anni e in Austria si è innamorata degli sport invernali.

Purtroppo, durate gli allenamenti, Sabrina, che ha 22 anni, si è fatta male e per lei i campionati si sono chiusi immediatamente dopo lo slalom gigante dove, proprio per i suoi problemi, non ce l’ha fatta ed è stata squalificata.