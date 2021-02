Il 18 febbraio è il compleanno di Augusto Daolio, la storica voce dei Nomadi che nel 2021 avrebbe compiuto 74 anni.

Dall’anno successivo la sua scomparsa, avvenuta nell’ottobre 1992, a Novellara è sempre stato “festeggiato” il compleanno di Augusto con un “tributo musicale”, nella cittadina del cantante.

Quest’anno per via del Covid non sarà possibile organizzare un evento pubblio, ma i Nomadi vogliono comunque ricordare Augusto con una diretta sui social.

L’iniziativa viene organizzata annualmente nel mese di febbraio grazie alla disponibilità di Beppe Carletti, di tutti i Nomadi e con l’approvazione di Rosanna Fantuzzi, compagna di Augusto Daolio, il vocalist scomparso nel 1992.