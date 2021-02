Porta la firma dei carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro l’operazione antidroga messa a segno oggi a Porto Cervo e che ha portato all’arresto della zia e del cugino di Farouk Kassam, che venne rapito quando era bambino dall’Anonima Sequestri nel 1992, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e di concorso in detenzione.

Nei guai sono finiti Goulshan Kassam, 63 anni, sorella di Fateh Kassam, e il figlio Edouard Tarik Fataccy Dello Strologo, 34 anni. Gli arresti sono scattati dopo le perquisizioni effettuate nella loro casa di Liscia di Vacca, a Porto Cervo, e in un appartamento a Olbia usato dal giovane.

I carabinieri hanno sequestrato 800 grammi di marijuana e 14 grammi di hashish. In larga misura la droga era nelle zone della casa usate dal figlio, dove è stato rinvenuto materiale per il confezionamento della marijuana. Sua madre è accusata di concorso in detenzione della droga.

L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore di Tempio Pausania Laura Bassani, si è conclusa oggi con la convalida degli arresti per i due, difesi dagli avvocati Paolo Galinelli e Pietro Orecchioni. A Edouard Tarik Fataccy Dello Strologo è stato imposto l’obbligo di firma, Goulshan Kassam è stata rimessa in libertà.