Almeno uno dei test sulle PCR approvati dall’OMS non sarebbe in grado di identificare la nuova variante finlandese.

Una nuova variante del coronavirus, denominata Fin-796H, è stata identificata nella Finlandia meridionale, stando a quanto riportato in uno studio pubblicato mercoledì dall’Istituto di Biotecnologia dell’Università di Helsinki.

Secondo gli esperti, almeno uno degli esami delle PCR approvati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità non sarebbe in grado di identificare il nuovo ceppo virale.

“Il Vita Laboratoriot Oy e l’Istituto di Biotecnologia dell’Università di Helskinki hanno individuato nella Finlandia meridionale una variante in precedenza sconosciuta del coronavirus. Mutazioni di questa variante sono difficili da riconoscere per almeno uno dei test delle PCR raccomandati dall’OMS. Questa scoperta potrebbe avere un’impatto significativo sulla determinazione della diffusione della pandemia”, si legge in una nota diffusa dal laboratorio.

Gli specialisti hanno quindi voluto sottolineare che, sebbene la nuova variante contenga alcuni dei tratti presenti anche nelle mutazioni britannica e sudafricana, essa si distingue in maniera sostanziale da queste ultime:

“Presenta le medesime caratteristiche delle varianti più diffuse al mondo, ma non sembra discendere da nessuna delle altre”, riferiscono gli scienziati.

Origine sconosciuta

Nel proprio studio, i ricercatori hanno affermato che al momento non è possibile stabilire con certezza l’origine geografica del nuovo genoma mutato, sebbene venga ritenuto poco probabile che essa possa essersi sviluppata in Finlandia in ragione dell’esiguo numero di casi di coronavirus rilevati in questo Paese.

Allo stesso modo, rimane ancora sconosciuta l’eventuale resistenza ai vaccini della nuova variante mutata.

Il Covid in Finlandia

Stando ai dati dell’Istituto per la Salute e il Welfare finlandese, il numero di casi di coronavirus nel Paese scandinavo ha raggiunto quota 51.595 alla giornata di mercoledì, su un totale di 5,5 milioni di abitanti.

Ad oggi il bilancio delle vittime per la Finlandia è di 723 morti, uno dei meno gravi di tutta Europa.

