“Tutto il Paese sembrerebbe nelle mani di Draghi: la quasi totalità dei gruppi parlamentari, sinistra e destra, sindacati confederali e confindustria, Stati Uniti e Unione Europea, Banca Centrale e Nato.Potremmo continuare per arrivare a tutto il mainstream mediatico con rare eccezioni – afferma in una nota il Partito Comunista di Marco Rizzi – proprio perché vogliamo il bene del popolo italiano e di chi vive del proprio lavoro scenderemo in piazza contro questo governo delle banche e della finanza, mai così lontano dagli interessi reali del nostro Paese”.