Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, a seguito di segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, per l’incendio di un capannone in disuso di una ex distilleria nell’area industriale della località di Macchiareddu. Sul posto sono accorse due squadre di pronto intervento intorno alle 17:40.

Diverse masserizie e materiali plastici per il confezionamento sono andati a fuoco e le squadre Vvf hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura e l’area interessata. Avviati anche gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

I Vigili del Fuoco hanno operato con un’APS (autopompa serbatoio) un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio e un’ABP (autobotte pompa), per un totale di tre automezzi e sette operatori.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti di loro competenza.