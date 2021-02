Continuano i furti dei monopattini. Ieri intorno alle 15 i i carabinieri di Cagliari – Stampace, al termine di velocissimi accertamenti, hanno denunciato per ricettazione un 70enne pensionato cagliaritano. L’anziano, intorno alle 8,30 circa, in Viale Fra Ignazio da Laconi, è stato trovato in possesso di un monopattino elettrico a noleggio di proprietà della “Freedom Mobility”, custodito all’interno della macchina dell’amministratore di quella società da dove il monopattino era stato rubato alle 6,15, in centro a Cagliari.

I carabinieri sono intervenuti su indicazione della centrale operativa di Via Nuoro, allertata dalla vittima del furto. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. E’ evidente che la promozione del Governo funziona benissimo. Peccato che qualcuno non li compri, ma li rubi. Peccato ancora che questi non segua la cronaca, perché avvenimenti simili si erano già compiuti, con analoghe conseguenze giudiziarie.

Due giorni fa infatti alla stessa vittima erano stati rubati due monopattini, immediatamente ritrovati grazie alla localizzazione satellitare. Quei monopattini infatti hanno in dotazione un Gps, che consente di rilevare dove si trovino in tempo reale. È stato dunque facile per i carabinieri andarli a recuperare. I prossimi furbi sono avvisati.