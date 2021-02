Arriva il bel tempo: sì, perchè già da sabato 19 febbraio le temperature toccheranno punte di 20 gradi in molte regioni e tra queste c’è anche la Sardegna. Nel corso del fine settimana e nei giorni successivi, infatti, l’anticiclone di matrice sub-tropicale si rinforzerà ulteriormente conquistando tutta l’Italia per almeno altri 10 giorni.

Sono le previsioni del team del sito iLMeteo.it, che sottolinea come la presenza sempre più stabile di quest’area di alta pressione avrà anche come conseguenza la formazione di nebbie, localmente fitte, sulla Pianura Padana. Secondo i meteorologi, per almeno altri 10 giorni l’Italia sarà protetta da questo ‘mastodontico’ anticiclone africano.

Giorno dopo giorno le temperature saliranno gradualmente fino a toccare punte di 20 gradi soprattutto su Sardegna e Sicilia, ma 17-19 gradi si potranno raggiungere anche in Toscana, nel Lazio, in Puglia, in Campania e in Calabria. Discorso diverso, sottolinea il team de iLMeteo.it, invece per il Nord dove la presenza anticiclonica favorirà invece la formazione di nebbie o nubi basse per gran parte del giorno sulle zone pianeggianti.

La mancanza di sole impedirà alle temperature si salire, fermando i termometri a 12-13 gradi salvo qualche punta di 15 gradi in Emilia. Con la nebbia o la presenza di cielo coperto peggiorerà la qualità dell’aria che diventerà scadente e molto inquinata soprattutto al mattino e alla sera nelle grandi città come ad esempio Milano, Roma e Napoli.