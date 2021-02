La Sardegna potrebbe essere la prima regione italiana in fascia bianca. È quanto emerge dalla bozza del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità. L’Isola è, infatti, l’unico territorio che registra tra l’8 e il 14 febbraio un’incidenza dei casi di 38,72 per 100mila abitanti, cioè sotto la soglia dei 50 casi per 100.000.

Il dato, poi, è accompagnato dalla previsione di uno scenario di tipo 1 e dal rischio “basso”: tutti numeri che devono essere confermati per 21 gioni consecutivi e la Sardegna è già alla seconda settimana di segnali confortanti. La stima dell’Rt puntuale è 0.77: meglio solo Sicilia (0.73) e Calabria (0.76).