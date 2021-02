E’ stata superata in Italia anche la soglia delle 95 mila vittime del Covid-19, secondo i dati del ministero della Salute. Con i 353 morti registrati nelle ultime 24 ore il totale è ora di 95.235.

Sono 2.059 le persone ricoverate in terapia intensive in Italia per il Covid-19, con un incremento di 14 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 151. Nei reparti ordinari sono ricoverate ora 17.831 persone, in calo di 132 unità rispetto a ieri.