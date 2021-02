Karol Linetty non risulta nell’elenco dei convocati del Torino che staserà affronterà il Cagliari: il polacco, infatti, ha già fatto rientro sotto la Mole dove si sottoporrà nuovamente al tampone per verificare l’eventuale contagio da Coronavirus. Il test svolto in Sardegna ha dato un esito dubbio, così lo staff medico granata, in via precauzionale, ha deciso di far rientrare subito Linetty a Torino.