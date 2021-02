Sono 16, di diverse Nazioni, le città che hanno presentato domanda per il concorso European Green Capital 2023 (EGCA 2023). Le 16 città in competizione per il premio Capitale verde europea 2023 sono: Belgrado, Serbia; Cagliari, Italia; Dublino, Irlanda; Gaziantep, Turchia; Danzica, Polonia; Helsingborg, Svezia; İzmir, Turchia; Košice, Slovacchia; Cracovia, Polonia; Logroño, Spagna; Rzeszów, Polonia; Skopje, Repubblica di Macedonia del Nord; Sofia, Bulgaria; Tallinn, Estonia; Varsavia, Polonia; e Zagabria, Croazia.

Ora una giuria di dodici esperti indipendenti inizierà una valutazione tecnica di ciascuna candidatura per selezionare una rosa di città finaliste. L’esito delle selezione sarà annunciata in primavera. “Sono molto soddisfatto – sottolinea il sindaco Paolo Truzzu – ora al lavoro per rendere la nostra città ancora più verde, vivibile e innovativa. Voglio fare di Cagliari un modello europeo”.