Continua a calare il numero dei detenuti positivi al Covid 19.Secondo il report del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria aggiornato alle 20 del 18 febbraio, sono 424, 34 in meno di 3 giorni fa. Una tendenza in atto da alcune settimane. Sono invece in lieve risalita i casi tra i poliziotti penitenziari, che pure sino a qualche giorno fa erano in flessione.

Sono 531 mentre il 18 erano 516. Il picco dei positivi tra i detenuti era stato registrato lo scorso dicembre con 1.088 contagiati.