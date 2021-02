Il leader del Carroccio ha manifestato contrarietà rispetto alle indiscrezioni su una possibile zona arancione generalizzata per tutto il territorio italiano.

Il segretario della Lega Matteo Salvini si è espresso quest’oggi sull’eventualità di una nuova zona arancione per tutto il territorio nazionale italiano.

In un post su Facebook, il leader del Carroccio ha sollevato più di qualche perplessità in merito a tale ipotesi, auspicando un’intervento più mirato sulle zone di maggiore rischio:

“Zona arancione in tutta Italia? Basta con gli annunci, gli allarmi e le paure preventive che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, se ci sono zone più a rischio si intervenga in modo rapido e circoscritto, si acceleri sul piano vaccinale ma non si getti nel panico l’intero Paese”, ha scritto Salvini.