Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha dato l’annuncio sul suo profilo Facebook: i marittimi italiani che da più di un anno erano rimasti bloccati in Cina a causa di una disputa diplomatica tra Pechino e l’Australia aggravata e complicata dalla pandemia di coronavirus, sono tornati tutti in Italia.

“I 13 marittimi italiani bloccati in Cina sono rientrati in Italia. Una bella notizia per i nostri connazionali che da oltre un anno erano fermi in Cina”.

Il ministro Di Maio ha ricordato che “a dicembre, grazie all’impegno del nostro corpo diplomatico, eravamo riusciti a ottenere tutte le autorizzazioni per permettergli di ritornare a casa. Risultato ottenuto anche grazie al lavoro della nostra Ambasciata a Pechino. È un onore servire la nostra Nazione, è un onore lavorare per aiutare e tutelare i nostri connazionali in Italia e nel mondo”.