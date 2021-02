Incidente stradale con feriti questo pomeriggio in via Is Cornalias dove due auto si sono scontrate violentemente.

Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno estratto il conducente di una Fiat 500 dalle lamiere.

Due le persone rimaste gravemente ferite che sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu e del Policlinico.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Cagliari