Hanno rubato in supermercati di Cagliari e negozi del centro commerciale di Quartucciu prodotti per oltre duemila euro. Due ladre seriali sono state arrestate dalla polizia. In manette sono finite Lakbira Dbiri, 53 anni e Fatima El Aissaoui, 25 anni, entrambe di origini marocchine.

Le due sono state bloccate da un addetto alla sicurezza di un supermercato di viale Marconi dopo che avevano rubato prodotti per la casa per un valore di 120 euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante che hanno deciso di perquisire l’auto delle due donne: avevano il sospetto che oltre al furto nel supermercato ne avessero messi a segno degli altri.

Nel portabagagli sono stati infatti trovati due bustoni che contenevano 300 euro di prodotti rubati nello stesso supermercato ma anche vestiti per 1.630 e due caffettiere del valore di 40 euro, tutto rubato nel centro commerciale di Quartucciu.