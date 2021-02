Gravissimo incidente stradale sulla 554 intorno alle 18,30. È rimasto coinvolto l’ex giocatore del Cagliari Andrea Cossu, che è stato trasportato d’urgenza al Brotzu.

Sul posto il 118, la polizia locale di Selargius, e i Vigili del Fuoco.

La polizia municipale di Selargius sta lavorando per ricostruire dettagliatamente la dinamica dell’incidente che ha visto coinvolto l’ex giocatore e attuale dirigente del Cagliari Calcio ed ex giocatore della Nazionale, Andrea Cossu.

Gli uomini coordinati dal comandante Marco Cantori stanno eseguendo tutti i rilievi. L’incidente è avvenuto lungo la statale 554 all’altezza di via Nenni. Andrea Cossu viaggiava a bordo di una Porsche quando, per cause non accertate, ha perso il controllo finendo inizialmente fuoristrada, percorrendo circa 300 metri. L’auto è poi risalita sulla carreggiata ribaltandosi più volte.

L’ex giocatore sarebbe stato sbalzato dell’abitacolo del veicolo. L’auto ha poi finito la sua corsa contro il guard rail. Sul posto, oltre gli agenti della polizia municipale di Selargius, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri della Compagnia di Quartu sant’Elena.