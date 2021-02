L’ex giocatore del Cagliari, Andrea Cossu, “è tuttora ricoverato in rianimazione, stabile ma ancora in prognosi riservata”. Lo rende noto con una comunicazione ufficiale l’addetta stampa dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Il calciatore è rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto nella serata di ieri sulla statale 554.

Secondo quanto riportato dall’ospedale, “sono in corso ulteriori accertamenti diagnostici (tac). Al momento non sono previsti interventi chirurgici”, si legge nella nota.