Per cause ancora da accertare, è andato a sbattere contro un’impalcatura metallica in allestimento. È accaduto intorno alle 17.00 a La Maddalena, dove una squadra dei Vigili Del Fuoco è intervenuta in via Benedetto Cellini.

I vigili del fuoco hanno successivamente messo in sicurezza il mezzo e collaborato con gli operatori del 118 per estrarre e stabilizzare il conducente della macchina, che veniva trasportato all’ospedale Paolo Merlo di La Maddalena. Sul posto gli operatori del 118 e i carabinieri.