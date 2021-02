Migliorano le condizioni di Andrea Cossu, l’ex giocatore del Cagliari e della Nazionale rimasto ferito sabato sera in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 554 nel Cagliaritano. Il calciatore, dopo la seconda tac a cui è stato sottoposto, è stato trasferito dal reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu a quello di Chirurgia Toracica del Businco.

Tra le varie ferite riportate nello schianto c’è infatti anche un forte trauma toracico. Le sue condizioni sono in lento miglioramento, per il momento i medici mantengono riservata la prognosi, ma potrebbero scioglierla già in giornata.

Intanto proseguono gli accertamenti condotti dalla polizia municipale di Selargius per ricostruire la dinamica dell’incidente, per capire perché la Porsche condotta dall’ex calciatore sia finita fuori strada. La vettura è stata sequestrata.