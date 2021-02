Avevano deciso di incontrarsi per bere una birra all’aperto, senza però rispettare le restrizioni entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus e soprattutto durante il coprifuoco. Sei giovani, quattro uomini e due donne, ex compagni di scuola, sono stati multati dai carabinieri a Cagliari.

I sei sono stati bloccati militari della Stazione di San Bartolomeo ieri notte prima delle 4 mentre si trovavano vicino alla spiaggia di Calamosca mentre bevevano delle birre. Nessuno di loro indossava la mascherina e non rispettavano le distanze.