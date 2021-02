Da martedì 23 febbraio 2021, e sino a nuove disposizioni, saranno riaperte le sale di lettura e di studio individuale della MEM – Mediateca del Mediterraneo di Cagliari al civico 164 di via Mameli e della Biblioteca di Pirri al civico 63 di via Santa Maria Goretti.

A voce della Guida elaborata dal Comune, in osservanza delle prescrizioni anti Covid 19, e pubblicata nella sezione dedicata al Servizio Cultura del portale istituzionale www.comune.cagliari.it , i numeri degli ingressi saranno contingentati (35 posti per turno alla MEM, 10 posti alla Biblioteca di Pirri) e articolato da lunedì a venerdì, su 2 turni giornalieri: mattina dalle ore 9,30 alle ore 13, pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18,30 (lunedì non attivo a Pirri).

Inoltre, per accedere al servizio, gli utenti iscritti, devono obbligatoriamente prenotare ai seguenti numeri di telefono: 0706779851 – sala studio MEM, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle 17

0706773820 – sala studio Pirri, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Restano invariate le modalità di accesso su prenotazione, ai servizi “Prestito e Reso”, “Reference” e “Document delivery”, nelle sedi MEM – Mediateca del Mediterraneo – Archivio Storico Comunale e Studi Sardi, Biblioteca di Pirri, Biblioteca Galleria Comunale d’Arte e Bibliobus, secondo il seguente calendario e orari: