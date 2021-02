L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), ha disposto il divieto immediato di utilizzo per il GALAXIA, un collirio che si utilizza per la riduzione della pressione intraoculare elevata anche in pazienti pediatrici con glaucoma ad angolo aperto ed in pazienti con ipertensione oculare.

Il divieto di utilizzo è stato disposto a seguito di parere non favorevole dell’Istituto Superiore di Sanità ed ai sensi dell’art. 70 D. L.vo 219/2006. Il ritiro, a scopo cautelativo, riguarda GALAXIA 0.005% collirio soluzione 1 flacone 2.5 ml, AIC 038622015 lotto n°1957 con scadenza 03/2021 della ditta Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l. A tutela della salute pubblica e per la sicurezza dei pazienti, in via precauzionale, AIFA il 22 febbraio 2021 ha emanato con una circolare raccomandazioni a tutte le strutture sanitarie e a tutti gli operatori sanitari operanti sul territorio italiano di isolare, o comunque rendere indisponibili all’utilizzo tale lotto fino al richiamo.