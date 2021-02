Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 7:50 sulla Pedemontana SP2 che da Uta porta a Carbonia.

Una donna, per cause ancora da accertare, è uscita dalla carreggiata ribaltandosi in un canalone, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto la donna dalle lamiere affidandola alle cure del 118.

La donna è stata poi trasportata a Cagliari con l’elisoccorso.